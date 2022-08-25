Компания Play Magnus Group, доля в которой принадлежала Карлсену, будет продана сайту Chess.com за 83 млн евро

Компания Play Magnus Group, доля в которой принадлежала действующему чемпиону мира по шахматам , будет продана сайту Chess.com за 83 миллиона евро (800 млн норвежских крон).

Play Magnus начала работу в 2013 году, когда появилось одноименное шахматное приложение. Позже проект сосредоточился на развитии онлайн-шахмат и дистанционного обучения.

«Было фантастически наблюдать рост Play Magnus с 2013 года. Сейчас мы вступаем в новую эру, и слияние этих двух компаний создаcт возможности, которые раньше никто и представить себе не мог. Я очень уважаю и восхищаюсь Chess.com», – сказал Карлсен.

Карлсену принадлежало 8,5% акций компании.