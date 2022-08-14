Владимир Крамник вошел в состав консультативного совета ФИДЕ

14-й чемпион мира Владимир Крамник вошел в консультативный совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Основной задачей консультативного совета будет предоставление рекомендаций различным руководящим органам ФИДЕ по наиболее важным вопросам организации шахматной жизни.
В состав органа также вошли бразильский гроссмейстер Дарси Лима, нидерландец Патрик ван Холандт и глава Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем аль-Вахши.
Председателем консультативного совета станет генеральный секретарь Всеиндийской федерации шахмат Бхарат Сингх Чаухан.