Владимир Крамник вошел в состав консультативного совета ФИДЕ

14-й чемпион мира вошел в консультативный совет Международной шахматной федерации ( ).

Основной задачей консультативного совета будет предоставление рекомендаций различным руководящим органам ФИДЕ по наиболее важным вопросам организации шахматной жизни.

В состав органа также вошли бразильский гроссмейстер Дарси Лима, нидерландец Патрик ван Холандт и глава Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем аль-Вахши.

Председателем консультативного совета станет генеральный секретарь Всеиндийской федерации шахмат Бхарат Сингх Чаухан.