Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал победу россиянина на выборах главы организации.

Соперником Дворковича был украинец Андрей Баришполец.

«Ожидал убедительной победы, но прямо такого разгромного счета не ожидал. Считаю это высокой оценкой нашей работы за последние четыре года: 157:16 — это такой счет, который говорит о многом.

Были ли еще какие ключевые решения на Генеральной ассамблее ФИДЕ? Решений – пожалуй, нет. То есть были технические изменения вроде подсчета рапид-рейтингов, но они интересны профессиональному сообществу, а не широкой публике.

Предложений много – они касаются и формата проведения матча на первенство мира, и ограничений по возможности трансферов в другую федерацию с незамедлительным выступлением за сборную, и многого другого.

Новый состав Президентского совета будет обсуждать их осенью, а до той поры проведем совещания с ведущими игроками», – сказал Сутовский.