Глава ФШР Филатов: «Хотелось бы провести матч на первенство мира в Москве. Причем не только мужской, но и женский»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

– Что это означает для России?

– Это означает, что за нашу страну люди голосовали, причем искренне. Это большая победа, доказывающая, что Россия не изолирована.

– Что изменится для наших шахмат?

– Сейчас полностью изменятся управляющие органы ФИДЕ, пройдет полная перезагрузка. Думаю, до октября она закончится.

Мы ждем положительных изменений: надеемся на возврат наших команд, на снятие санкций в плане проведения международных соревнований. Очень хотелось бы провести матч на первенство мира в Москве. Причем не только мужской, но и женский.

– Заявка уже подана?

– Нет, мы ждем, когда произойдут все перезагрузки, и новый избранный совет соберется и рассмотрит наши предложения на снятие санкций. Мы хотим, чтобы они были сняты полностью, в том числе возвращен флаг России.

Но готовы все делать поэтапно: сначала вернуть людей с ограниченными возможностями, следом – ветеранов, детско‑юношеский спорт, потом – национальная команда. Потом снять ограничение на проведение международных соревнований, – сказал Филатов.

Также глава ФШР ответил на вопрос, удастся ли найти деньги на проведение матча на первенство мира в Москве.

«Я так скажу: если ФИДЕ согласится, то соберем все необходимые средства. Купечество поможет», – цитирует Филатова «Матч ТВ».