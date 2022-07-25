Карякин планирует подать иск в гражданский суд по поводу отстранения от международных соревнований

Российский гроссмейстер планирует оспорить свое отстранение от международных соревнований в гражданском суде.

21 марта комиссия по этике дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Федерация шахмат России собиралась подавать иск, но в последний момент я узнал, что они отказались.

Из-за этого было потеряно много важного времени. Надеюсь, что подам в гражданский суд. У меня есть человек, который неравнодушно ко мне относится», – сказал Карякин.