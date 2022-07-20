Сергей Карякин: «Думаю, что Непомнящий – последний шахматист, с кем Карлсен хотел бы играть. Два года готовиться к одному человеку очень сложно»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть в матче за звание чемпиона мира против Яна Непомнящего.

«Отношусь к такому решению отрицательно. В шахматах велика роль чемпиона мира. Мы привыкли, что чемпион мира защищает свой титул. Так было всегда. Был только один прецедент, когда Фишер стал чемпионом мира. Но он тогда ушел из шахмат. А оставаться в шахматах и отказываться от борьбы за корону – нелогично. Все мы понимаем, что Магнус – сильнейший шахматист мира.

Весь цикл теряет легитимность. Здесь дело не в личности. Думаю, что Ян – последний шахматист, с кем Магнус хотел бы играть. Два года готовиться к одному человеку очень сложно. Здесь проблема в том, что он отыграл пять матчей на первенстве мира. Силы людей небезграничны. Но нам как болельщикам хочется, чтобы во всех видах спорта выступали сильнейшие спортсмены», – сказал Карякин.

В прошлом году Непомнящий и Карлсен уже встречались в матче за шахматную корону. Россиянин уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

Карлсен об отказе играть с Непомнящим: «Я говорил с ФИДЕ и с Яном. Вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч»