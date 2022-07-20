Карякин о получении медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Не буду мериться титулами, скажу, что этот орден давно уже назревал»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2 июня указ о награждении шахматиста подписал президент России Владимир Путин. Карякин получил медаль за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.

«Не знаю, помогала ли федерация [шахмат России] в получении этого ордена, но могу сказать, что я был дважды чемпионом мира [в командных соревнованиях] и все члены сборной получили орден.

Я не буду мериться титулами, скажу, что этот орден давно уже назревал. Лучше поздно, чем никогда, мне было очень приятно его получить, это было очень важно и ценно», – сказал Карякин.

Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени