«Если измерять все весельем, то нужно идти на бразильский карнавал, а не на шахматы». Ян Непомнящий не поддержал изменение формата матча за шахматную корону

поделился мнением о возможном изменении формата матча за шахматную корону.

Соперник Непомнящего – действующий чемпион мира – предлагает проводить на турнире не только классические партии.

– Основной вопрос у всех: будет ли играть Карлсен? Ты сам как считаешь – это блеф с его стороны или он реально устал от матчей?

– На данный момент у меня такие же вводные данные, как и у всех. Скажем так, когда в декабре об этом зашла речь, мне казалось, что это больше похоже на классическую историю с промоушеном.

– Вброс?

– Нет, не совсем. Мы знаем, например, звезд бокса, ММА. В стиле этих видов спорта – заставить уговаривать себя остаться, пробивать лучшие условия на следующие бои и прочее.

Но потом Магнус чуть более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает формат, хотя, на мой взгляд, если его менять, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать все комплексно.

– А тебе этот формат нравится или ты считаешь, что можно систему розыгрыша «повеселее» сделать?

– Если измерять все весельем, то, наверное, нужно идти на бразильский карнавал, а не на классические шахматы. С другой стороны, в этом и состоит их прелесть: есть некая традиция матчей на первенство мира, которая насчитывает, грубо говоря, 150 лет.

Понятно, что шахматы, как и человечество, знали разные времена, но превращать их в шоу, наверное, не хотелось бы. Тот же бокс проводится примерно по одним и тем же правилам последнее энное количество лет, – сказал Непомнящий.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?