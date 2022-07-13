Смагин о матче на первенство мира: «Думаю, никаких существенных изменений в 2023 году не будет. Я сторонник позиции, что чем меньше меняешь, тем лучше»

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин поделился мнением об идее изменить формат матча за мировую шахматную корону.

Ранее действующий чемпион мира заявил, что хотел бы сыграть матч с Яном Непомнящим в формате трех сетов по четыре партии в классику. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют четыре партии в рапид, а если и здесь не выявится победитель – еще две партии в блиц.

«Во-первых, нет подтвержденных данных, что это предложение Карлсена. Это одно из предложений, которое где-то кем-то рассматривалось, и Карлсен сказал, что это возможно – такую версию слышал я.

Что касается сути дела, то разыгрывать-то можно по любой системе. Главное, чтобы вместе с водой ребенка не выплеснуть.

Классическое звание чемпиона мира весит достаточно солидно и имеет исторические традиции и корни. И вот так просто взять и все зарубить, поддавшись искушению, грубо говоря, лишнего миллиона долларов, мне кажется, не очень перспективно.

Думаю, что никаких существенных изменений в матче 2023 года не будет, потому что само предложение непонятно, что улучшает. Как раз весь смысл матча на звание чемпиона мира в том, что с классическим контролем выясняется, кто лучший шахматист мира, кто кого «передумает».

Любые другие вещи – это суррогаты, они носят сиюминутный характер. Чаще всего это интересы какого-то конкретного человека.

Если говорить в целом, я сторонник позиции, что чем меньше меняешь, тем лучше. Потому что любое изменение чревато легковесным отношением к этим вещам. Я бы даже в определенном смысле сравнил это с консервативностью футбольных правил.

Хотя там тоже бывают изменения, но за много лет они были совсем несущественными. А контроль времени в данном случае, с точки зрения выявления сильнейшего шахматиста мира, не тот путь, где нужно экспериментировать», – сказал Смагин.