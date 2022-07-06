Дворкович о выборах главы ФИДЕ: «Уверен в своей победе. Конкурентом считаю только общую обстановку в мире»

Действующий президент Международной шахматной федерации ( ) уверен в своей победе на предстоящих выборах главы организации.

– Аркадий Владимирович, вы уверены в победе на выборах?

– Уверен.

– Кого вы считаете своим главным конкурентом?

– Конкурентом я считаю только общую обстановку в мире. Наша команда сильна, это не только я, но и большое количество людей, которые двигают шахматы вперед, оценивают. Много специалистов работают в команде и в последние годы доказали нашу способность достигать высоких целей.

Поэтому я уверен в победе за счет командной работы. А не за счет того, что я считаю себя единственным возможным кандидатом. Вся команда работает на наш успех. Еще раз повторюсь, несмотря на очень сложную обстановку в мире, мы смогли сохранить доверие многих национальных федераций. И это то доверие, которое позволяет нам двигаться вперед.

– Ситуация в мире пошатнула ваши позиции? Может быть, вы как представитель России ощущаете косые взгляды в свою сторону?

– Нет. Я вижу, что у ряда коллег есть ощущение, что из-за сложившейся ситуации я не могу эффективно исполнять свои обязанности. Но я и моя команда день за днем каждым своим действием доказываем, что мы способны работать максимально эффективно.

– Аркадий Владимирович, сейчас с учетом политической ситуации в мире быть представителем России в международной федерации наверняка очень сложно. Вы живете «на разрыв»?

– Думаю, что для всех очевидно: мне приходится очень сложно. Но моя команда помогает мне оставаться оптимистичным и цельным человеком. И продолжать идти вперед.

– В адрес вашей команды было много критики, что вы доверились людям, которые вас подставляют. Как вы к этому относитесь?

– Я верю, что это не так, – сказал Двокович.

Выборы президента ФИДЕ пройдут 7 августа на генеральной ассамблее организации в индийском Ченнаи.