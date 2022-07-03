Магнус Карлсен: «Я считал, что Непомнящий недооценен экспертами, но мне все же казалось, что Лижэнь и Каруана – фавориты. Он здорово справился»

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил победу россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Он играет очень хорошо, использует большинство своих возможностей. Здесь было много интересных партий, и он извлек из них отличный результат

Не ожидал [его победы]. Я считал, что он был слишком недооценен экспертами и букмекерами, но мне все же казалось, что Дин (Лижэнь) и Фабиано (Каруана) – фавориты. Но он (Непомнящий) действительно здорово справился», – сказал Карлсен.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?