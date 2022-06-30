Соперник Непомнящего по турниру претендентов Фиружа сыграл 250 партий за ночь против комментатора турнира, но не смог победить

Израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский сообщил, что участник турнира претендентов Алиреза Фиружа накануне игры с Яном Непомнящим провел интернет-матч длиной в 250 партий.

«Турнир претендентов выходит на финишную прямую. Преимущество Непомнящего в 1,5 очка выглядит огромным, но говорить о том, что судьба первого места предрешена, было бы неверно.

Все же еще целых 4 тура, и сегодня лидеру даст бой раздосадованный Фиружа. Юный суперталант плохо идет в турнире, а вчера фактически утратил последние шансы.

После чего окунулся в свою стихию, сыграв в интернете за ночь матч длиной в 250 партий с комментатором турнира гроссмейстером Народицким.

Забавно, что и там победы добиться не удалось – но тем опасней будет разъяренный Фиружа», – написал Сутовский в соцсети.