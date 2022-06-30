Соперник Непомнящего по турниру претендентов Фиружа сыграл 250 партий за ночь против комментатора турнира, но не смог победить

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Израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский сообщил, что участник турнира претендентов Алиреза Фиружа накануне игры с Яном Непомнящим провел интернет-матч длиной в 250 партий. 

«Турнир претендентов выходит на финишную прямую. Преимущество Непомнящего в 1,5 очка выглядит огромным, но говорить о том, что судьба первого места предрешена, было бы неверно.

Все же еще целых 4 тура, и сегодня лидеру даст бой раздосадованный Фиружа. Юный суперталант плохо идет в турнире, а вчера фактически утратил последние шансы.

После чего окунулся в свою стихию, сыграв в интернете за ночь матч длиной в 250 партий с комментатором турнира гроссмейстером Народицким.

Забавно, что и там победы добиться не удалось – но тем опасней будет разъяренный Фиружа», – написал Сутовский в соцсети. 

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