Карякин об отклонении апелляции: «Теперь мы можем идти в CAS. Все-таки там чуть больше шансов, хотя тоже иллюзий нет»

Российский гроссмейстер прокомментировал решение апелляционной палаты комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонить апелляцию на его дисквалификацию.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Абсолютно ожидаемое решение. Я бы ломанного гроша не поставил на то, что они удовлетворят апелляцию. С другой стороны, мы должны были сделать эту процедуру, эту формальность.

Теперь уже с этой бумагой в руках мы можем идти в суд. Все-таки в чуть больше шансов, хотя тоже иллюзий нет. В любом случае их побольше. Зависит от того, какие у нас будут адвокаты, какие у них. Тут уже будет многое зависеть от адвокатов», – сказал Карякин.

ФИДЕ оставила в силе полугодовую дисквалификацию Карякина. Ранее шахматист поддержал спецоперацию на Украине