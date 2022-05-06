Карякин об отклонении апелляции: «Теперь мы можем идти в CAS. Все-таки там чуть больше шансов, хотя тоже иллюзий нет»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин CAS Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение апелляционной палаты комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонить апелляцию на его дисквалификацию.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Абсолютно ожидаемое решение. Я бы ломанного гроша не поставил на то, что они удовлетворят апелляцию. С другой стороны, мы должны были сделать эту процедуру, эту формальность.

Теперь уже с этой бумагой в руках мы можем идти в суд. Все-таки в CAS чуть больше шансов, хотя тоже иллюзий нет. В любом случае их побольше. Зависит от того, какие у нас будут адвокаты, какие у них. Тут уже будет многое зависеть от адвокатов», – сказал Карякин.

ФИДЕ оставила в силе полугодовую дисквалификацию Карякина. Ранее шахматист поддержал спецоперацию на Украине

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