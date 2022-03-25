Журова об акции турецкой пловчихи: «Если бы мы встали на украинский или американский флаг, мы понимаем, что было бы – дисквалификация»

Теги плавание Светлана Журова Сергей Карякин сборная Турции жен Политика Виктория Зейнеп Гюнеш Водные виды

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала акцию турецкой пловчихи Виктории Зейнеп Гюнеш.

Ранее Гюнеш опубликовала в соцсетях фото, где кто-то стоит на российском флаге, расстеленном на полу. У спортсменки украинское происхождение: до 2014 года она выступала за Украину под фамилией Солнцева.

«Это вопрос воспитания и отношения. У человека оно такое, не знаю, что с ней делать. Как это комментировать, если человек так себя ведет? Если бы на флаг ее страны наступили, не думаю, что кому-то бы это понравилось. Так себя никто не ведет, а украинцам это позволено, они это и делают. Я считаю, что спортсмены в этой ситуации должны быть более спокойными и не делать подобных действий.

Вмешаться в это в любом случае надо, потому что надругательства над символом другой страны всегда приводили к разбирательствам, были дисциплинарные комиссии. Интересно, как сейчас комиссия отреагирует. И если никакой реакции не последует, то они продолжат – выступать с оскорбительными словами, как минимум – это тоже не будут разбирать?

Насколько я знаю, за подобные случаи грозят штрафы, никого за такие вещи не дисквалифицируют. Но если бы это сделал россиянин, то что-нибудь подобное придумали. Шахматиста Карякина, вон, вообще ни за что отстранили на полгода.

Так что, если бы мы встали на украинский или американский флаг, мы понимаем, что было бы – дисквалификация. Когда такое делают другие – будет штраф и замечание. Если еще будет, а то и этого может не быть. Но спускать это сто процентов нельзя», – сказала Журова.

Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гринев и Колесников попросили FINA вмешаться

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