Журова об акции турецкой пловчихи: «Если бы мы встали на украинский или американский флаг, мы понимаем, что было бы – дисквалификация»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала акцию турецкой пловчихи Виктории Зейнеп Гюнеш.

Ранее Гюнеш опубликовала в соцсетях фото, где кто-то стоит на российском флаге, расстеленном на полу. У спортсменки украинское происхождение: до 2014 года она выступала за Украину под фамилией Солнцева.

«Это вопрос воспитания и отношения. У человека оно такое, не знаю, что с ней делать. Как это комментировать, если человек так себя ведет? Если бы на флаг ее страны наступили, не думаю, что кому-то бы это понравилось. Так себя никто не ведет, а украинцам это позволено, они это и делают. Я считаю, что спортсмены в этой ситуации должны быть более спокойными и не делать подобных действий.

Вмешаться в это в любом случае надо, потому что надругательства над символом другой страны всегда приводили к разбирательствам, были дисциплинарные комиссии. Интересно, как сейчас комиссия отреагирует. И если никакой реакции не последует, то они продолжат – выступать с оскорбительными словами, как минимум – это тоже не будут разбирать?

Насколько я знаю, за подобные случаи грозят штрафы, никого за такие вещи не дисквалифицируют. Но если бы это сделал россиянин, то что-нибудь подобное придумали. Шахматиста Карякина, вон, вообще ни за что отстранили на полгода.

Так что, если бы мы встали на украинский или американский флаг, мы понимаем, что было бы – дисквалификация. Когда такое делают другие – будет штраф и замечание. Если еще будет, а то и этого может не быть. Но спускать это сто процентов нельзя», – сказала Журова.

Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гринев и Колесников попросили FINA вмешаться