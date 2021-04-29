Карпов о самой тяжелой депрессии в жизни: «Была, когда проиграл Каспарову и потерял звание чемпиона мира. Это совпало с антикарповской истерией»

12-й чемпион мира по шахматам рассказал, когда в его жизни была самая тяжелая депрессия.

«Когда проиграл Каспарову и потерял звание чемпиона мира. Поражение совпало с антикарповской истерией, которую организовал Александр Яковлев, правая рука Горбачева. В газетах и на телевидении полоскали меня будь здоров.

На полгода я ушел в себя, нигде не показывался. Единственное – пробился на прием к Яковлеву. Сказал: «Хорошо, нравится вам Каспаров, поддерживаете его. Да хоть золотой дворец ему постройте! Меня-то травить зачем? Что я для страны плохого сделал?» Яковлев ответил: «Ну что вы, Анатолий Евгеньевич, мы к вам относимся даже с большим уважением, чем к Каспарову...» – «Это как?» – «Вы стали членом партии в 1979-м, а он – только в 1981-м».

На полном серьезе! Я тогда пожалел, что с собой диктофона не было. Такой бред надо, конечно, записывать», – сказал Карпов.

Карпов или Каспаров? 37 лет главному спору шахмат: играли без флагов, матч обрывали – а Гарри протестовал уже тогда