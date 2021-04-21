Садовская убрала флаг Польши на чемпионате мира по шашкам в знак солидарности с россиянкой Тансыккужиной

Польская спортсменка Наталья Садовская убрала флаг Польши на чемпионате мира по шашкам в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Накануне во время четвертой партии финального матча один из организаторов турнира убрал российский флаг с игрового стола из-за санкций WADA.

«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.

Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации», – цитирует президента Федерации шашек России Анатолия Никитина ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

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