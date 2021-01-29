Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий в двух партиях от победы и сыграет с Вашье-Лагравом, Грищук против Гири

Теги результаты турнир претендентов Александр Грищук Ян Непомнящий Хао Ван Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Аниш Гири Лижэнь Дин Кирилл Алексеенко Шахматы

Сегодня пройдет 13-й тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом, Александр Грищук встретится с нидерландцем Анишем Гири.

Победитель турнира претендентов в конце года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. 

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

13-й тур

Начало – 14.00 по московскому времени

Ван Хао (Китай) – Фабиано Каруана (США)

Ян Непомнящий (Россия)Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Кирилл Алексеенко (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 

Александр Грищук (Россия)Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение: Непомнящий – 8, Гири – 7,5, Вашье-Лаграв – 6,5, Каруана – 6, Грищук – 5,5, Хао, Лижэнь – по 5, Алексеенко – 4,5.  

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