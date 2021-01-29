Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий в двух партиях от победы и сыграет с Вашье-Лагравом, Грищук против Гири

Сегодня пройдет 13-й тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом, Александр Грищук встретится с нидерландцем Анишем Гири.
Победитель турнира претендентов в конце года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов
Екатеринбург, Россия
13-й тур
Начало – 14.00 по московскому времени
Ван Хао (Китай) – Фабиано Каруана (США)
Ян Непомнящий (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Кирилл Алексеенко (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)
Александр Грищук (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Непомнящий – 8, Гири – 7,5, Вашье-Лаграв – 6,5, Каруана – 6, Грищук – 5,5, Хао, Лижэнь – по 5, Алексеенко – 4,5.