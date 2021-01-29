Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий в двух партиях от победы и сыграет с Вашье-Лагравом, Грищук против Гири

Сегодня пройдет 13-й тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге. Россиянин сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом, встретится с нидерландцем Анишем Гири.

Победитель турнира претендентов в конце года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

13-й тур

Начало – 14.00 по московскому времени

Ван Хао (Китай) – (США)

Ян Непомнящий (Россия) – (Франция)

Кирилл Алексеенко (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Александр Грищук (Россия) – (Нидерланды)

Турнирное положение: Непомнящий – 8, Гири – 7,5, Вашье-Лаграв – 6,5, Каруана – 6, Грищук – 5,5, Хао, Лижэнь – по 5, Алексеенко – 4,5.