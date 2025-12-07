Умар поздравил Яна: «Отличный зрелищный бой. 24 января выясним, кто следующий»

Умар Нурмагомедов поздравил Петра Яна с титулом.

Боец UFC Умар Нурмагомедов поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили на UFC 323.

«Отличный зрелищный бой. Поздравления Петру. Думаю, 24 января выясним, кто следующий», – написал в соцсетях Нурмагомедов.

Напомним, в ночь с 24 на 25 января Нурмагомедов подерется с Дейвисоном Фигейредо на UFC 324.

