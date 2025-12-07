Тэлботт – о Двалишвили и Яне: «Они выглядели неудержимыми. Эти парни разбили бы всех в дивизионе»
Боец UFC Пэйтон Тэлботт впечатлен поединком Петра Яна и Мераба Двалишвили.
«Они выглядели неудержимыми.
Чемпиону нельзя ощущать комфорт. Всегда найдется тот, кто лезет на вершину. Эти парни, вероятно, разбили бы всех в дивизионе», – сказал Тэлботт.
Напомним, Ян победил Двалишвили единогласным решением судей в главном событии UFC 323. Тэлботт выступал в главном карде и уверенно победил Генри Сехудо.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
