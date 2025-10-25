Вальтер Уокер: «Слава России! Я настоящий русский мужик! От души, пацаны»
Вальтер Уокер на русском языке прокомментировал победу над Луи Сазерлендом.
«Слава России! Я же сказал, что заберу ногу. Я настоящий русский мужик! От души, пацаны. Я иду до конца», – сказал боец UFC Вальтер Уокер.
Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки.
Вальтер Уокер: «Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Я уже другой человек»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
