Шон О’Мэлли: «Топурия – величайший боец ​​всех времен. Даже лучше Джонса»

Шон О’Мэлли считает Топурию величайшим бойцом в истории ММА.

«Илия – величайший боец ​​всех времен вне зависимости от весовой категории. Даже лучше Джонса. Чувак в последних трех боях нокаутировал Волкановски, Холлоуэя и Оливейру. Он их всех нокаутирует, это круто», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли .

Илия Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона.

Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»