В воскресенье, 28 сентября, в австралийском Перте пройдет турнир UFC Fight Night 260. В главном событии подерутся Карлос Ульберг и Доминик Рейес .

● Джим Крут (13–4–2) – Иван Эрслан (14–5)

● Джек Дженкинс (13–4) – Рамон Таверас (10–3)

● Нил Мэгни (30–13) – Джейк Мэттьюз (22–7)

● Том Нолан (9–1) – Чарли Кэмпбелл (9–2)

● Джастин Тафа (7–5) – Луи Сазерленд (10–3)

Предварительный кард начнется в 2:00 по московскому времени, основной карт стартует в 5:00. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

