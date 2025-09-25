0

UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои

В воскресенье, 28 сентября, в австралийском Перте пройдет турнир UFC Fight Night 260. В главном событии подерутся Карлос Ульберг и Доминик Рейес.

● Джим Крут (13–4–2) – Иван Эрслан (14–5)

● Джек Дженкинс (13–4) – Рамон Таверас (10–3)

● Нил Мэгни (30–13) – Джейк Мэттьюз (22–7)

● Том Нолан (9–1) – Чарли Кэмпбелл (9–2)

● Джастин Тафа (7–5) – Луи Сазерленд (10–3)

Предварительный кард начнется в 2:00 по московскому времени, основной карт стартует в 5:00. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

