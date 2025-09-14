Теренс Кроуфорд стал чемпионом мира в пяти весовых категориях

Теренс Кроуфорд победил Канело и стал чемпионом мира во втором среднем весе.

Это пятая весовая категория, в которой Кроуфорд становится чемпионом. Ранее он был чемпионом в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем дивизионе. В полусреднем и первом полусреднем весе Теренс был абсолютным чемпионом.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд