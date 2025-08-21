Рауль Росас-младший подерется с Робом Фонтом 13 сентября на UFC Noche
20-летний мексиканец Рауль Росас проведет бой против американца Роба Фонта.
Рауль Росас-младший подерется с Робом Фонтом 13 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио.
Росас победил Винса Моралеса в марте единогласным решением судей. 38-летний Фонт в феврале победил Джина Мацумото раздельным решением.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
