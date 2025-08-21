Александр Волков: «Почему мало выпендриваюсь? Боюсь, что ##### получу»

Александр Волков рассказал, почему все еще не получил бой за титул чемпиона UFC.

«Я, к сожалению, не матчмейкер UFC. И если бы был им, то 100% подыгрывал себе. Но не получается, поэтому легких путей не ищем. Надо было больше болтать на тему поясов, чемпионских боев и вызовов, а я ушел из медийного поля.

Почему мало выпендриваюсь? Боюсь, что ##### получу», – сказал боец UFC Александр Волков .

Волков и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 321. Титульный поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана возглавит турнир.

Жаилтон Алмейда: «Я буду драться так, словно на кону чемпионский пояс»