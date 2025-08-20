Хулио Сезара Чавеса-младшего депортировали в Мексику. В родной стране его арестовали

Власти США депортировали боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего в Мексику.

В Мексике его арестовали по подозрению в связях с преступной группировкой «Синалоа».

Причина депортации – просрочка визы и ложь при подаче заявления на получение грин-карты в США. Чавес легально въехал в США в августе-2023, но срок действия его визы истек в феврале-2024.

29 июня Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме.

Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа