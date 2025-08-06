Крис Юбенк-младший и Конор Бенн проведут реванш 15 ноября
Стала известна возможная дата реванша Криса Юбенка-младшего и Конора Бенна.
Повторный поединок между боксерами пройдет 15 ноября.
Первый бой прошел 26 апреля в Лондоне. Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
