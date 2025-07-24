Крылов – о бое Перейра – Анкалаев: «Фаворитом остается Магомед. По очкам, скорее всего, выиграет»

Никита Крылов дал прогноз на реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.

«Фаворитом для меня остается Магомед. По очкам, скорее всего, выиграет. Вопрос лишь в том, какие выводы сделает Алекс и его тренерский штаб.

Как они проведут подготовку к новому бою, что нового он сможет предложить. Глупо исключать любую вероятность досрочной победы от такого высококлассного ударника. Это будет интересное противостояние. Но фаворитом остается Магомед», – сказал боец UFC Никита Крылов.

Поединок между Анкалаевым и Перейрой возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь на 5 октября.

Первый бой между Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в марте. Тогда Анкалаев победил единогласным решением судей.

Магомед Анкалаев: «В этот раз отправлю Перейру в нокаут. Других вариантов нет»