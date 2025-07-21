Виктория Дудакова подерется с Натальей Кузютиной 16 августа в соглавном событии Ural FC 10

Экс-боец UFC Виктория Дудакова подерется в соглавном событии Ural FC 10.

16 августа в Перми в соглавном событии Ural FC 10 Дудакова проведет бой по правилам ММА с Натальей Кузютиной.

Бой станет первым для Дудаковой после увольнения из UFC. Ее рекорд: восемь побед и два поражения.

Кузютина – бронзовый призер Олимпийских игр-2016 и четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо. В ноябре 2022-го она дебютировала в MMA. На счету 36-летней спортсменки восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.