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Виктория Дудакова подерется с Натальей Кузютиной 16 августа в соглавном событии Ural FC 10

Экс-боец UFC Виктория Дудакова подерется в соглавном событии Ural FC 10.

16 августа в Перми в соглавном событии Ural FC 10 Дудакова проведет бой по правилам ММА с Натальей Кузютиной.  

Бой станет первым для Дудаковой после увольнения из UFC. Ее рекорд: восемь побед и два поражения.

Кузютина – бронзовый призер Олимпийских игр-2016 и четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо. В ноябре 2022-го она дебютировала в MMA. На счету 36-летней спортсменки восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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