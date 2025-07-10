Экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр попал в аварию, готовясь к дебюту в драг-рейсинге. У него ожоги первой и второй степени
Бывший чемпион UFC Рэнди Кутюр попал в аварию.
62-летний американец готовился к дебюту в драг-рейсинге и попал в аварию во время подготовки к соревнованиям. Он получил ожоги первой и второй степени.
Рэнди Кутюр разбил автомобиль, его доставили в больницу вертолетом. Врачи сообщили, что Рэнди поправится и сможет участвовать в гонках в этом году.
Кутюр завершил карьеру бойца в апреле-2011. У него 19 побед и 11 поражений за карьеру в ММА, он дрался в UFC с 1997 года.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: L’Équipe
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