Экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр попал в аварию, готовясь к дебюту в драг-рейсинге. У него ожоги первой и второй степени

Бывший чемпион UFC Рэнди Кутюр попал в аварию.

62-летний американец готовился к дебюту в драг-рейсинге и попал в аварию во время подготовки к соревнованиям. Он получил ожоги первой и второй степени.

Рэнди Кутюр разбил автомобиль, его доставили в больницу вертолетом. Врачи сообщили, что Рэнди поправится и сможет участвовать в гонках в этом году.

Кутюр завершил карьеру бойца в апреле-2011. У него 19 побед и 11 поражений за карьеру в ММА, он дрался в UFC с 1997 года.

Экс-боец UFC чуть не умер из-за тяжелой пневмонии: потерял 20 кг, спасла трансплантация легких