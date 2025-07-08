Тони Фергюсон: «Шара – потрясающий боец. Он может менять техники по ходу боя»

Тони Фергюсон похвалил Шарабутдина Магомедова.

«Шара – потрясающий боец. На турнире в Абу-Даби мы были в одном углу. Он знает мои движения. У меня к нему уважение. Он очень хорош, боец вольного стиля, который может менять техники по ходу боя», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон .

Шара Буллет встретится с Марком-Андре Баррио на турнире UFC в Абу-Даби 26 июля. В последний раз он дрался в феврале, когда проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей.

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