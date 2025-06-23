Анатолий Малыхин проведет реванш с Умаром Кейном 16 ноября в Токио
Анатолий Малихин получил реванш с Умаром Кейном.
Бой за титул чемпиона тяжелого веса возглавит ONE 173, который состоится в Токио 16 ноября.
Малыхин проиграл Кейну в ноябре 2024-го раздельным решением судей.
Для 33-летнего сенегальца это будет первая защита пояса. Малыхин также не дрался с момента поражения Умару.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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