Анатолий Малыхин проведет реванш с Умаром Кейном 16 ноября в Токио

Анатолий Малихин получил реванш с Умаром Кейном.

Бой за титул чемпиона тяжелого веса возглавит ONE 173, который состоится в Токио 16 ноября.

Малыхин проиграл Кейну в ноябре 2024-го раздельным решением судей.

Для 33-летнего сенегальца это будет первая защита пояса. Малыхин также не дрался с момента поражения Умару.

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