PFL World Tournament 5: Джейсон Джексон – Тэд Джин, Мовлид Хайбулаев - Тай Кюн Ким и другие бои
Турнир PFL World Tournament 5 состоится в Нэшвилле (США) в ночь с 12 на 13 июня. Ямаец Джейсон Джексон и американец Тэд Джин проведут бой в полусреднем весе в главном событии турнира.
Другие бои турнира:
● Хесус Пинедо (24-6-1) - Габриэль Брага (16-2)
● Логан Сторли (17-3) - Масаюки Кикуири (11-2-1)
● Мовлид Хайбулаев (22-0-1-1) - Тай Кюн Ким (11-1)
● Магомед Умалатов (17-1) - Энтони Айви (15-7)
● Мухамед Берхамов (17-3-0-1) - Кендли Сент-Луис (10-4)
Начало турнира – в 3:00 по московскому времени. Все бои покажет «Okko».
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости