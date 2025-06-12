Турнир PFL World Tournament 5 состоится в Нэшвилле (США) в ночь с 12 на 13 июня. Ямаец Джейсон Джексон и американец Тэд Джин проведут бой в полусреднем весе в главном событии турнира.

Другие бои турнира :

● Хесус Пинедо (24-6-1) - Габриэль Брага (16-2)

● Логан Сторли (17-3) - Масаюки Кикуири (11-2-1)

● Мовлид Хайбулаев (22-0-1-1) - Тай Кюн Ким (11-1)

● Магомед Умалатов (17-1) - Энтони Айви (15-7)

● Мухамед Берхамов (17-3-0-1) - Кендли Сент-Луис (10-4)

Начало турнира – в 3:00 по московскому времени. Все бои покажет «Okko».