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Роган – о самых сложных именах в UFC: «Русские. Я просто охренел с Умара Нурмагомедова»

Джо Роган считает, что у россиян самые сложные имена для произношения.

«Есть сложности, некоторые имена тяжелые. Я просто охренел с Умара Нурмагомедова. Есть много русских и дагестанских имен, которые безумно тяжело произносить.

Когда дерутся новички, которых я раньше не видел, приходится искать их в интернете. Я смотрю на произношение их фамилий в других боях, но все равно ошибаюсь. Поэтому мы спрашиваем бойцов, как правильно их называть – есть короткие записи, на которых они произносят свои имена. Но русские – самые сложные», – признался комментатор UFC Джо Роган.

Отметим, что Роган работает в UFC с 1997 года.

Роган предложил разрешить допинг бойцам UFC: «Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Оверима»

Роган – о причинах успеха дагестанских бойцов: «Никаких подружек, никаких видеоигр. Только тренировки»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал PowerfulJRE
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