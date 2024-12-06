Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в схватке по грэпплингу
Генри Сехудо провел схватку по правилам грэпплинга против Кайрата Ахметова.
Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова со счетом 8:5 на турнире Alash Pride FC 108 в Казахстане.
Сехудо последний бой в UFC провел в феврале, проиграв техническим решением Сонгу Ядонгу.
Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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