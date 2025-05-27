Леон Эдвардс и Майкл Моралес могут подраться 13 сентября на UFC 320
UFC готовит бой Леона Эдвардса и Майкла Моралеса.
Леон Эдвардс и Майкл Моралес могут подраться 13 сентября на UFC 320.
Моралес (18-0) ранее победил Гилберта Бернса в главном событии UFC Fight Night 256 и вошел в топ-10 полусреднего веса UFC.
Эдвардс в главном событии UFC Fight Night 255 проиграл удушением Шону Брэди.
Леон Эдвардс: «Боги ММА благоволят тому, чтобы я вернул пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: West Till Death
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