UFC готовит бой Леона Эдвардса и Майкла Моралеса.

Леон Эдвардс и Майкл Моралес могут подраться 13 сентября на UFC 320.

Моралес (18-0) ранее победил Гилберта Бернса в главном событии UFC Fight Night 256 и вошел в топ-10 полусреднего веса UFC.

Эдвардс в главном событии UFC Fight Night 255 проиграл удушением Шону Брэди.

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