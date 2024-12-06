Бой между Альбази и Тайрой возглавит турнир UFC Vegas 108

Бой Амира Альбази и Тацуро Тайры возглавит турнир UFC Vegas 108.

Поединок пройдет в наилегчайшем весе. Ивент состоится в ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.

Амир Альбази (17-2) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда проиграл Брэндону Морено единогласным решением судей.

Тацуро Тайра (16-1) в октябре прошлого года уступил Брэндону Ройвалу раздельным решением судей.

Самые редкие болевые и удушающие в UFC. Вселенная «перуанских галустуков», «канареек» и «омоплат»