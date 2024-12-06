Бой между Альбази и Тайрой возглавит турнир UFC Vegas 108
Бой Амира Альбази и Тацуро Тайры возглавит турнир UFC Vegas 108.
Поединок пройдет в наилегчайшем весе. Ивент состоится в ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.
Амир Альбази (17-2) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда проиграл Брэндону Морено единогласным решением судей.
Тацуро Тайра (16-1) в октябре прошлого года уступил Брэндону Ройвалу раздельным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер UFC
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