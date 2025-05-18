UFC Fight Night 256: Моралес нокаутировал Бернса, Рузибоев победил Штольцфуса и другие бои

В ночь на 18 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 256. Главное событие – бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом (22-9) и Майклом Моралесом (18-0). Моралес победил техническим нокаутом в первом раунде.

Главные бои турнира:

● Поединок между Родольфо Беллато (12-2-1) и Полом Крейгом (17-9-1) отменен из-за проблем со здоровьем у Беллато;

● Маирон Сантос (16-1) победил Содика Юсуффа (13-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

● Нурсултон Рузибоев (36-9-2) победил Дастина Штольцфуса (16-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

● Мелкизаел Коста (24-7) победил Джулиана Эросу (31-12) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Взвешивание перед UFC Fight Night 256: Бернс легче Моралеса, Рузибоев и Штольцфус показали одинаковые цифры