Хамзат Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси за титул UFC 17 августа

Бой за титул в среднем весе пройдет в Чикаго в ночь на 17 августа на UFC 319.

Дрикус дю Плесси владеет поясом с января-2024. За это время он провел две успешные защиты.

Хамзат Чимаев впервые проведет титульный бой. В октябре-2024 он в первом раунде победил Роберта Уиттакера.

Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов