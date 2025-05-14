Хамзат Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси за титул UFC 17 августа
Бой за титул в среднем весе пройдет в Чикаго в ночь на 17 августа на UFC 319.
Дрикус дю Плесси владеет поясом с января-2024. За это время он провел две успешные защиты.
Хамзат Чимаев впервые проведет титульный бой. В октябре-2024 он в первом раунде победил Роберта Уиттакера.
Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
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