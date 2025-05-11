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Ислам Махачев: «Время стать двойным чемпионом, Иншаллах. Вперед»

Ислам Махачев намекнул на бой с Джеком Делла Маддаленой.

«Время стать двойным чемпионом, Иншаллах. Вперед», – написал в соцсетях чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев.

Напомним, Джек Делла Маддалена победил Белала Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

После боя Маддалена заявил, что готов защищать титул в бою против Махачева.

UFC 315: Мухаммад проиграл Делла Маддалене, Шевченко победила Фьоро, Альдо проиграл Захаби и другие бои

Ислам Махачев: «Независимо от результата боя Белала, я не собираюсь отказываться от титула в легком весе»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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