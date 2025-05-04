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Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес 12 сентября подерутся за титул абсолютного чемпиона второго среднего веса по боксу

Поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда официально объявлен.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США).

Прошедшей ночью Альварес объединил пояса, победив Уильяма Скалла, и во второй раз стал бесспорным чемпионом категории. На его счету 63 победы, две ничьи и два поражения.

Теренс Кроуфорд – бывший абсолют в полусредней и первой полусредней категориях. Также отметим, что он первый в истории боксер, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

В августе Кроуфорд победил Исраила Мадримова. Всего у Теренса 41 победа (31 нокаутом).

Теренс Кроуфорд: «Я много лет был поклонником Канело»

Теренс Кроуфорд поставил себя на первое место в рейтинге Р4Р

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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logoТеренс Кроуфорд
logoСауль Альварес
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