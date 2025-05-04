Вечер бокса в Эр-Рияде: Канело победил Скалла и другие бои
3 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел вечер бокса под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера стал титульный бой во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2) и кубинцем Уильямом Скаллом (23-1).
Альварес победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 119-109) и стал двукратным абсолютным чемпионом во втором среднем весе.
Другие бои вечера:
Бруно Сурас (26-1-2) проиграл Хайме Мунгии (45-2) единогласным решением судей (112-116, 111-117, 111-117);
Баду Джек (29-3-3) победил Ноэля Гевора Микаэляна (27-3) решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113);
Мартин Баколе (21-2-1) и Эфе Аджагба (20-1-1) завершили бой вничью (95-95, 95-95, 94-96.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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