Вечер бокса в Эр-Рияде: Канело победил Скалла и другие бои

3 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел вечер бокса под эгидой Riyadh Season. Главным событием вечера стал титульный бой во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2) и кубинцем Уильямом Скаллом (23-1).

Альварес победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 119-109) и стал двукратным абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

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