UFC on ESPN 67: Сэндхаген победил Фигейредо, Никал проиграл де Риддеру, Бекоев нокаутировал Лодера и другие бои
В ночь с 3 на 4 мая в США прошел UFC on ESPN 67, главным событием которого стал бой представителей легчайшего дивизиона Кори Сэндхагена (18-5) и Дейвисона Фигейредо (24-5-1).
Сэндаген победил техническим нокаутом во втором раунде. Фигейредо травмировал ногу.
Другие бои турнира:
• Ренье де Риддер (19-2) победил Бо Никала (7-1) техническим нокаутом во втором раунде;
• Сантьяго Понзиниббио (30-9) проиграл Даниэлю Родригезу (19-5) техническим нокаутом в третьем раунде;
• Монтел Джексон (15-2) победил Даниэля Маркоса (17-1-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
• Кэмерон Смазерман (12-5) проиграл Сергею Сидею (12-2) единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29);
• Джереми Стивенс (29-22) проиграл Мэйсону Джонсу (13-2) единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30);
• Азамат Бекоев (20-3) победил Райана Лодера (7-2) техническим нокаутом в первом раунде;
• Миша Тейт (20-10) проиграла Яне Сантос (16-8) единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).
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