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UFC on ESPN 67: Сэндхаген победил Фигейредо, Никал проиграл де Риддеру, Бекоев нокаутировал Лодера и другие бои

В ночь с 3 на 4 мая в США прошел UFC on ESPN 67, главным событием которого стал бой представителей легчайшего дивизиона Кори Сэндхагена (18-5) и Дейвисона Фигейредо (24-5-1).

Сэндаген победил техническим нокаутом во втором раунде. Фигейредо травмировал ногу.

Другие бои турнира:

• Ренье де Риддер (19-2) победил Бо Никала (7-1) техническим нокаутом во втором раунде;

• Сантьяго Понзиниббио (30-9) проиграл Даниэлю Родригезу (19-5) техническим нокаутом в третьем раунде;

• Монтел Джексон (15-2) победил Даниэля Маркоса (17-1-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

• Кэмерон Смазерман (12-5) проиграл Сергею Сидею (12-2) единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29);

Джереми Стивенс (29-22) проиграл Мэйсону Джонсу (13-2) единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30);

•  Азамат Бекоев (20-3) победил Райана Лодера (7-2) техническим нокаутом в первом раунде;

•  Миша Тейт (20-10) проиграла Яне Сантос (16-8) единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoКори Сэндхаген
logoРенье де Риддер
logoДейвисон Фигейредо
logoБо Никал
logoДжереми Стивенс
logoUFC
logoMMA
logoUFC Fight Night
logoЯна Сантос
Азамат Бекоев
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