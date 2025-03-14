38-летний Стивенс вернулся в UFC и подерется с Мэйсоном Джонсом
Джереми Стивенс вернулся в UFC и подерется с Мэйсоном Джонсом.
Поединок между Стивенсом и Джонсом состоится 4 мая на турнире серии UFC Fight Night в Де-Мойне, штат Айова.
Последний бой Стивенса в UFC состоялся в июле 2021 года – тогда он досрочно проиграл Матеушу Гамроту. Последние три поединка 38-летний Стивенс провел в лиге кулачных боев BKFC, ни разу не уступив. Его рекорд в ММА – 29-21.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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