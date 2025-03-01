Перейра – о бое с Полом: «Я на другом уровне»
Алекс Перейра отверг идею боя с Джейком Полом.
«Это только для шумихи, в таком бою нет смысла. Я на другом уровне», – сказал Алекс Перейра.
9 марта на UFC 313 Алекс Перейра проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Магомеда Анкалаева.
Перейра много пил и работал на стройке, а теперь живет лучшую жизнь: съемки в кино, дом для мамы, тусовки с Дрейком
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News
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