Перейра – о бое с Полом: «Я на другом уровне»

Алекс Перейра отверг идею боя с Джейком Полом.

«Это только для шумихи, в таком бою нет смысла. Я на другом уровне», – сказал Алекс Перейра.

9 марта на UFC 313 Алекс Перейра проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Магомеда Анкалаева.

Перейра много пил и работал на стройке, а теперь живет лучшую жизнь: съемки в кино, дом для мамы, тусовки с Дрейком