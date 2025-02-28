Наше дело 87: Арышев нокаутировал Ермекова, Махмудов победил Ибрагимова

28 февраля в Казани состоялся турнир Наше дело 87, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Дмитрием Арышевым (16-8-1) и Дауреном Ермековым (15-5). Арышев нокаутировал соперника в первом раунде.

В соглавном бою Шамсутдин Махмудов (3-0) подрался с Хадисом Ибрагимовым (15-6) за пояс в тяжелом весе. Махмудов победил раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48).

Другие бои главного карда:

Дмитрий Климов (9-4) победил Бруно Роверсо (19-12) удушением во втором раунде;

Давид Нерсисян (5-1) победил Искандара Зияева (2-1) решением большинства судей (49-45, 49-45, 47-47) и стал чемпионом в полулегком весе.

В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»