Официально: Жозе Альдо подерется с Айманном Захаби на UFC 315

Жозе Альдо выступит на турнире UFC 315.

В ночь на 11 мая на турнире UFC 315 состоится бой в легчайшем весе между Жозе Альдо и Айманном Захаби.

Альдо − бывший чемпион в полулегком весе, в 2024 году Жозе возобновил карьеру и провел два боя в легчайшем весе, победив Джонатана Мартинеса и проиграв Марио Баутисте. Захаби провел в UFC восемь боев, одержав в них шесть побед.

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