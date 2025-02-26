Официально: Жозе Альдо подерется с Айманном Захаби на UFC 315
Жозе Альдо выступит на турнире UFC 315.
В ночь на 11 мая на турнире UFC 315 состоится бой в легчайшем весе между Жозе Альдо и Айманном Захаби.
Альдо − бывший чемпион в полулегком весе, в 2024 году Жозе возобновил карьеру и провел два боя в легчайшем весе, победив Джонатана Мартинеса и проиграв Марио Баутисте. Захаби провел в UFC восемь боев, одержав в них шесть побед.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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