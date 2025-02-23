Джозеф Паркер нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде
Джозеф Паркер победил Мартина Баколе в Эр-Рияде.
В соглавном поединке за временный пояс WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер (36-3) нокаутировал Мартина Баколе (21-2) во втором раунде.
Джозеф Паркер должен был драться против Даниэля Дюбуа за титул IBF, но британец снялся с боя из-за болезни.
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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