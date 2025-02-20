1

Дюбуа выбыл из боя с Паркером из-за инфекции, для Джозефа ищут замену (Boxing Scene)

Даниэль Дюбуа выбыли из боя с Джозефом Паркером из-за болезни.

Как сообщает Boxing Scene, запланированный на 22 февраля чемпионский бой IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером отменен из-за состояния здоровья чемпиона, подхватившего инфекцию.

На замену могут выйти Лоуренс Околи, Дэвид Аделейе или Мурад Алиев.

Почему для бокса так важны реванши

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
тяжелый вес
logoДжозеф Паркер
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Волкановски ответил Лопесу: «Рад за тебя, но ты не получишь титул, извини»
2сегодня, 17:53
Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
23сегодня, 16:01
Лопес − о бое с Волкановски: «Мечтайте, верьте и добивайтесь своего. And new»
7сегодня, 15:38
Шавкат обратился к Уайту: «Спасибо за шанс подраться за пояс. Вернусь в конце 2025 года»
5сегодня, 14:24
Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»
3сегодня, 13:57
22 февраля Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
20сегодня, 12:55
Турки выложил битву взглядов Бивола и Бетербиева
7сегодня, 11:29Фото
Тайсон Фьюри выложил фото с Алексом Фергюсоном: «Легенды разных игр»
12сегодня, 10:57Фото
Реванш Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде – подробности боя: где смотреть, во сколько начало
сегодня, 10:51
Умар Нурмагомедов сходил на матч «Реала» и «Сити», встретившись с Рюдигером, Анчелотти, Мбаппе и Модричем
15сегодня, 09:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры