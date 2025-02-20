Дюбуа выбыл из боя с Паркером из-за инфекции, для Джозефа ищут замену (Boxing Scene)
Даниэль Дюбуа выбыли из боя с Джозефом Паркером из-за болезни.
Как сообщает Boxing Scene, запланированный на 22 февраля чемпионский бой IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером отменен из-за состояния здоровья чемпиона, подхватившего инфекцию.
На замену могут выйти Лоуренс Околи, Дэвид Аделейе или Мурад Алиев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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