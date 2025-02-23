Дмитрий Бивол – третий боксер из России, ставший абсолютным чемпионом мира

В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Бивол – третий боксер из России, ставший абсолютным чемпионом мира. Ранее это удавалось Артуру Бетербиеву и Константину Цзю.

Бивол взял реванш у Бетербиева за поражение решением большинства судей в октябре-2024 и забрал пояса.

Почему для бокса так важны реванши